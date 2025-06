Deco met en garde Lamine Yamal et Nico Williams

Le taf avant tout.

Dans une interview accordée à La Vanguardia ce dimanche, Deco a fait le tour des sujets brûlants en Catalogne concernant le mercato estival, s’arrêtant notamment sur le cas Nico Williams. Si le directeur sportif du FC Barcelone a évoqué les bonnes relations entre lui et l’entourage de l’ailier espagnol, il a également tenu à prévenir que le club catalan n’était pas « un club d’amis ».

« On a toujours eu l’idée de recruter Nico »

La raison ? L’amitié entre Lamine Yamal et le potentiel futur joueur du Barça qui serait au centre de son recrutement, alors que les deux clubs négocient encore et que l’Athletic exige le paiement de la clause libératoire de son attaquant (60 millions d’euros).

« On a toujours eu l’idée de recruter Nico. Son amitié avec Lamine Yamal, c’est une bonne chose, mais ici, ce n’est pas un club d’amis, prévient Deco. On vient ici pour travailler et essayer de gagner. Après, s’ils s’entendent bien, tant mieux. »

Més que un club d’amis.

