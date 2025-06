Décès d'Uriah Rennie, premier arbitre noir de l'histoire de la Premier League

Un pionnier.

Uriah Rennie, premier arbitre noir à avoir dirigé un match de Premier League, est décédé à l’âge de 65 ans après avoir longtemps lutté contre une maladie neurologique rare. Il avait dirigé plus de 300 matchs de haut niveau entre 1997 et 2008, dont 175 dans l’élite britannique. Il fut même arbitre officiel de la FIFA entre 2000 et 2004. La Sheffield & Hallamshire County FA, dont il fut président, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : « Il a fait tomber les barrières, façonné notre communauté footballistique et inspiré les générations à venir ».

Après sa retraite en 2008, il avait fallu attendre quinze ans pour voir un deuxième arbitre noir, Sam Allison en l’occurence, tenir un sifflet en Premier League.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Uriah Rennie. As the first black referee in the Premier League, Uriah was a pioneering trailblazer whose legacy will live on, continuing to inspire future generations.

— Premier League (@premierleague) June 9, 2025