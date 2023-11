Débarrassé de Nuno Espirito Santo, Karim Benzema retrouve le sourire

On repart à zéro.

Fragilisé par des résultats irréguliers et des tensions avec Karim Benzema, Nuno Espirito Santo a pris la porte mardi. Dirigé par Hassan Khalifa, en attendant (peut-être) Laurent Blanc, Al-Ittihad s’est fait plaisir ce vendredi contre Abha, modeste treizième du championnat (4-2). Comme un symbole de ce nouveau départ, Benzema a livré un match plein.

La superbe passe décisive de Benzema pour le but de Coronado qui redonne l'avantage à Al-Ittihad 2-1 🔥#SaudiProLeague pic.twitter.com/3ogQeBTTG7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 10, 2023

Auteur du premier but sur un penalty transformé en toute tranquillité (38e), il a passé la vitesse supérieure en deuxième période, après l’égalisation de Karl Toko Ekambi (51e), avec une brillante passé dé « roulette » pour Igor Coronado (54e) et deux autres buts (67e, 69e). Son premier triplé sous le maillot d’Al-Ittihad. Le champion d’Arabie saoudite en titre se relance après cinq matchs sans victoire et revient dans le top 5, avec tout de même onze points de retard sur le leader, Al-Hilal.

Au charbon.

