De Zerbi : « On est encore un petit club, et moi un petit entraîneur »

Pragmatique.

Après le match nul arraché par Brighton au Vélodrome ce jeudi (2-2), Roberto De Zerbi, l’entraîneur des Seagulls, n’a pas mâché ses mots : « Pour être honnête, on n’a pas bien joué. C’est dur de montrer notre qualité. C’est important de jouer avec le cœur, a déclaré le technicien italien. Je suis très fier de mes joueurs, surtout de cette réaction après la gifle que l’on a reçue à Aston Villa le week-end dernier (6-1). Pour moi, on ne devait pas perdre cette rencontre. On aurait même pu la gagner si on avait marqué en première mi-temps. On méritait mieux. »

L’entraîneur de Brighton a ensuite été questionné sur l’atmosphère chaude du stade Vélodrome et sur l’influence qu’elle a pu avoir sur ce match : « On est encore un petit club. C’est la première fois que l’on jouait à l’extérieur en Europe. C’était nouveau pour mes joueurs, et je ne suis pas un grand entraîneur, ce n’est que la deuxième fois que je dispute cette compétition, après l’avoir fait avec le Shakhtar. Oui, on a souffert de l’ambiance du Vélodrome. »

Leçon d’humilité.