Daniel Podence crache sur un autre joueur, mais la VAR l’ignore

Gibier de Podence.

Dans un match à couteaux tirés du côté de Nottingham, Forest et les Wolves ont partagé le pain (1-1) et restent sous tension dans la course au maintien. Un événement de la fin de rencontre a toutefois fait débat, puisque Daniel Podence est passé entre les mailles du filet après avoir craché sur Brennan Johnson, l’autre buteur du match (entré à la pause, Podence a égalisé à la 83e). En effet, malgré le recours à la VAR lors d’un attroupement dans le temps additionnel, l’ancien de l’Olympiakos a échappé au carton rouge, alors que le geste et les intentions semblent assez nettes.

Podence 100% deserved a red card for spitting on Brennan Johnson! #PremierLeague pic.twitter.com/BxTXqn0Cpg — Olin aka MMAnomaly👊 (@MMAnomaly) April 1, 2023 L’arbitre Chris Kavanagh a semble-t-il considéré que la révision vidéo ne lui avait pas fourni la preuve ultime que Podence avait vraiment craché en direction de Johnson. Le buteur de Forest a lui préféré balayer la polémique auprès de la BBC : « J’ai vu un mouvement… mais les arbitres ont tout revisionné et ont pris leur décision. Je ne veux pas trop en parler. » Excès de fairplay ?

Quand Julen Lopetegui se mue en livreur de pizza