Dani Alves est « très amaigri » d'après un compagnon de cellule

En détention depuis cinq mois pour le viol présumé d’une femme fin décembre, Dani Alves a la vie dure au pénitencier de Barcelone. À en croire As, et le compagnon de cellule du Brésilien interviewé par le quotidien madrilène, l’ancien latéral fringant se fait régulièrement apostropher et traiter de « violeur » et d’« homosexuel » par les autres détenus. À la limite de l’autarcie, Alves ne sortirait de sa geôle que pour aller à la salle de sport. Autrement, il ne fait que regarder la télévision, un de ses rares privilèges au sein du pénitencier.

Son compagnon de cellule trouve aussi que l’ancien Parisien, qui affirme toujours que l’acte a été consenti, est « très amaigri et est devenu triste » depuis son incarcération, à la mi-janvier. « Il mange exactement la même merde qu’ils nous donnent. Telle quelle », ajoute-t-il également. À noter que l’ancien Paulista a fêté son 40e anniversaire en prison, ce samedi. Pour rappel, la première demande de libération sous caution a été refusée par le tribunal catalan. La défense, elle, serait en possession de preuves vidéo mettant à mal la version de la plaignante.

