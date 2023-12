D1 Arkema : des incidents autour des arbitres lors de Fleury-Le Havre

Le football masculin donne le mauvais exemple.

La rencontre de D1 Arkema entre Fleury et Le Havre vendredi dernier a été entachée par de mauvaises images après le coup de sifflet final. Le trio arbitral de la rencontre aurait en effet été pris à partie par plusieurs membres du staff de Fleury, d’après les informations du média Footeuses. On y évoque ainsi des « propos virulents » prononcés à l’encontre de l’arbitre centrale, Maïka Vandertischel, et de ses adjointes, tandis que le staff du club de l’Essonne parle « d’un échange », et ce alors que son entraîneur principal, Fabrice Abriel, a reçu un carton jaune au cours de cette séquence.

Toujours selon Footeuses, les arbitres auraient dû être raccompagnées au vestiaire par la sécurité et les délégués de la rencontre. L’arbitre centrale du match s’y serait alors retrouvée en pleurs suite à cette scène choquante. Un penalty oublié en première période et un penalty jugé généreux accordé au Havre sont notamment à l’origine de la colère de Fleury, et ont même fait descendre le président du club, Pascal Bovis, aux abords du terrain vers la 60e minute pour s’expliquer avec les délégués de la rencontre. Non mentionné sur la feuille de match, l’incident a été ajouté dans un document complémentaire permettant à la commission de discipline d’ouvrir un dossier, et de statuer sur de possibles sanctions.

John Textor donne aussi le mauvais exemple.