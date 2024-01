Coupe de France féminine : Le Puy, petit Poucet, recevra le Paris Saint-Germain

En route pour Montpellier.

Ce lundi 29 janvier avait lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France féminine. Deux équipes de D2 et cinq équipes de D1 étaient accompagnées d’une équipe de D3, Le Puy Foot. Sixième de sa poule en championnat, le petit Poucet auvergnat a éliminé Reims (D1) le 28 janvier dernier et se mesurera encore à une équipe de première division, le Paris Saint-Germain.

Pour compléter le tableau de ces quarts de finale, Fleury (D1) accueillera Lille (D1), le Paris FC (D1) recevra Lens (D2) et Montauban (D2) devra se coltiner les leaders de la D1 et tenantes du titre de la Coupe de France, l’Olympique lyonnais. Les quatre matchs sont d’ores et déjà programmés le mercredi 14 février prochain.

Une autre équipe de première division pour tomber dans Le Puy ?

Le PSG et le PFC passent, Lens élimine Strasbourg aux tirs au but