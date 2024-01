La finale de la Coupe de France féminine aura lieu à Montpellier

La razzia lyonnaise peut commencer.

Ce lundi avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Parmi les affiches de D1, on notera ainsi Saint-Étienne-Paris Saint-Germain, Fleury-Dijon et Le Havre-Paris FC. Les rencontres se dérouleront le 28 janvier prochain. Et durant la cérémonie, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a annoncé le lieu de la finale, à savoir La Mosson de Montpellier.

Un hommage rendu à Louis Nicollin, considéré comme l’un des précurseurs en matière de football féminin dans l’Hexagone. L’Olympique lyonnais, tenant du titre, tentera d’aller chercher sa onzième couronne.

Et voici les affiches des 8es de finale de la #CoupeDeFrance Féminine 🏆👇 pic.twitter.com/0JONMYlgy9 — Coupe de France (@coupedefrance) January 15, 2024

Pensionnaires de troisième division, le Stade brestois et Le Puy feront office de petits Poucet.

Et voilà, la Ligue 1 est déjà pliée