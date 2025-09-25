Condamné, Nicolas Sarkozy pourra-t-il assister à PSG-Auxerre samedi ?

Sarkozy incertain pour le match du PSG !

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé, comme relayé par Le Monde.

Sa date d’incarcération connue plus tard

Le parquet l’informera de sa date d’incarcération dans un délai d’un mois. Libre en attendant cette décision, celui qui a facilité la vente du PSG au Qatar en 2011 pourra donc assister au grandissime choc entre le club de la capitale et Auxerre samedi aux côtés de Nasser al-Khelaïfi. Nicolas Sarkozy est par ailleurs un habitué de la tribune VIP du Parc des Princes. Du moins, avant ces affaires judiciaires.

Le 18 décembre 2024, l’ancien maire de Neuilly avait déjà été condamné en cour de cassation à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, en décembre dernier, ce qui l’empêchait de poser ses fesses sur les sièges du Parc.

Six mois plus tard au mois de mai, son bracelet avait été retiré après qu’il a été admis au régime de la libération conditionnelle en raison de son âge, 70 ans. Il avait alors pu à nouveau admirer les débordements de Khvicha Kvaratskhelia et les passes précises de Vitinha lors de la Supercoupe d’Europe à Udine. Ce mois-ci, il était également présent lors du premier match de Ligue des champions contre l’Atalanta.

Hier soir, mon neveu était au Stade d’Udine, non loin d’ici, pour suivre le PSG et au cœur de la liesse : « Euh je crois avoir vu Sarkozy en cavale dans les tribunes » Une fois rentré, la VAR fut formelle : l’oligarchie se moque bien de la justice. Tremblez les pauvres. pic.twitter.com/TeafMjOW2A — Johan Faerber (@JFaerber) August 14, 2025

L’AJA de Christophe Pélissier, c’est autre chose que la Dea.

