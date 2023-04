Concarneau et Dunkerque leaders, Versailles à l’usure

Concarneau de vie.

Opposé au Paris 13 Atletico, avant-dernier et condamné à faire l’ascenseur, Concarneau a mis un nom sur son ambition : la montée en Ligue 2, après deux ans de flirtage absolu. Au menu, un succès aisé (3-0) dans le sillage du jeune Axel Camblan, prêté par le Stade brestois, qui s’est illustré en pleine surface sur l’ouverture du score avec une frappe chirurgicale en pivot. Une bien belle manière de débloquer son compteur sur la saison. Désormais leaders de National, les Thoniers sont suivis de (très) près par Dunkerque, qui a signé son septième succès consécutif face à Avranches (2-0). Trouvé à ras de terre au second poteau sur le premier but, l’insaisissable Rayan Ghrieb y est même allé de son doublé, et les Maritimes semblent lancés vers l’antichambre. Derrière les deux tête, Versailles a, de son côté, galéré comme jamais pour se défaire de Villefranche (1-0). Malgré leur mauvaise passe (une victoire depuis fin février), les Yvelinois croient encore à la montée, grâce au pion de leur Haïtien, Mondy Prunier, à dix minutes du gong et aidé par un contrôle poitrine décisif. Suffisant pour repositionner les siens au quatrième rang.

À l’instar de Dunkerque plus haut, Châteauroux carbure. Si le duo de tête demeure inaccessible, la Berrichonne a bel et bien pris ses aises avec la zone rouge grâce à sa série de succès (quatre sur les six derniers matchs), qui a failli être prolongée chez des Manceaux toujours aussi irréguliers (1-1). L’international comorien Benjaloud Youssouf, lancé dans le dos de la défense locale par une passe laser, ne s’est pas fait prier pour exécuter de près le portier Nicolas Kocik. Les Castelroussins ont cependant cédé sur la toute dernière action du match, face à la finition tout en vitesse et précision d’Hassimi Fadiga. Derrière, plusieurs duels entre le ventre mou et des relégables mal embarqués avaient lieu. La lanterne rouge Borgo a tenu en échec Sedan (1-1), grâce au placement astucieux de Cheick Doumbia, sans doute le joueur le plus petit sur le terrain, dès la deuxième minute de jeu. Alexandre Ramalingom a égalisé après une cagade collective de l’arrière-garde corse. En roue libre, Cholet a de son côté donné du baume au cœur au Stade briochin (0-1). Un centre en retrait de Julien Benhaim pour le buteur maison, Hicham Benkaid, a eu raison d’un SOC devenu incolore et inodore. Enfin, Bourg-en-Bresse s’est extirpé de la zone rouge en y enfonçant Le Puy (2-0). On notera l’enchaînement de Jonathan Rivas sur la première réalisation de la soirée.

La pression est plus que jamais sur Martigues et le Red Star, attendus lundi à Orléans et Nancy.

Dunkerque 2-0 Avranches

Buts : Ghrieb (24e et 76e) pour les Maritimes

Concarneau 3-0 Paris 13 Atletico

Buts : Camblan (45e), Paro (52e) et El Khoumisti (73e) pour les Thoniers

Versailles 1-0 Villefranche

But : Prunier (79e) pour le FCV

Le Mans 1-1 Châteauroux

Buts : Fadiga (90e+4) pour les Manceaux // Benjaloud Youssouf (57e) pour la Berrichonne

Expulsion : Vincent (18e) pour les Manceaux

Bastia-Borgo 1-1 Sedan

Buts : C. Doumbia (2e) pour Borgo // Ramalingom (69e) pour les Sangliers

Cholet 0-1 Stade briochin

But : Benkaid (17e) pour les Griffons

Bourg-en-Bresse 2-0 Le Puy

Buts : Rivas (22e) et Mille (74e) pour le FBBP01

