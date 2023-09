Clément Lenglet signe à Aston Villa

Encore un qui ne résiste pas à Unai Emery.

À quelques heures de la fin du mercato, les clubs s’activent pour effectuer leurs derniers achats. Et Aston Villa fait partie de ces clubs. Les Villans ont ainsi annoncé l’arrivée en prêt de Clément Lenglet, en provenance du FC Barcelone.

Le Français, déjà prêté à Tottenham la saison dernière, a donc décidé de rester en Premier League et aura la possibilité de disputer la Ligue Europa Conférence avec son nouveau club. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026, Lenglet espère, en ayant fait ce choix, de gagner du temps de jeu pour éventuellement gratter sa place à l’Euro 2024 en Allemagne, lui qui n’a pas participé à la dernière Coupe du monde au Qatar. La dernière apparition de l’Isarien en Bleu remonte au 13 novembre 2021 et un récital face au Kazakhstan (8-0).

Clément Lenglet will wear the #️⃣1️⃣7️⃣ shirt for Aston Villa this season. 🤝

— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2023