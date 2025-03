Cinq joueurs sous la menace d’une suspension au Parc des Princes

Liverpool devra défendre debout.

C’est une facette du jeu qui va compter ce mercredi soir, dans le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool. De la petite trentaine d’acteurs que l’on devrait observer sur la pelouse du Parc, tous ne verront peut-être pas le match retour. En effet, les coéquipiers de l’intraitable Virgil van Dijk devront se méfier de l’attaque parisienne et de ses fulgurances, puisque quatre d’entre eux seront sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement : Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott et Darwin Nunez. Trois joueurs cadres donc, qui ne voudront en aucun cas manquer le retour à Anfield, alors que Joe Gomez est déjà absent côté Reds en défense.

Un seul joueur parisien sous la menace

Du côté des Parisiens, seul Fabián Ruiz se retrouve dans cette même situation. Averti à deux reprises en phase de ligue, lors des défaites parisiennes à Arsenal (2-0) et à Munich (1-0), le milieu de terrain espagnol devra redoubler de vigilance dans ses interventions, alors qu’il a pris de l’épaisseur ces dernières semaines. Pour surveiller tout ça, ce sera l’arbitre italien Davide Massa au sifflet porte d’Auteuil.

Pour sûr que Luis Enrique est au fait depuis longtemps de ces détails, qui pourraient bien ne plus en être dans une semaine.

En direct : PSG-Liverpool (0-0)