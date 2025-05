La magnifique semaine auxerroise se poursuit

Quelle semaine.

Après avoir chialé pendant le jubilé de Djibril Cissé, pleuré à l’annonce du départ de Jubal, les Auxerrois retrouvent des couleurs en apprenant la prolongation de contrat de Christophe Pélissier. Leur entraîneur reste Icaunais jusqu’en 2027, et peut-être une année de plus. Ancien de Luzenac, Amiens et Lorient était arrivé sur les bords de l’Yonne en octobre 2022, et n’avait pas pu empêcher la relégation de l’AJA en Ligue 2. Le club est parvenu à directement remonter en finissant premier de Ligue 2, puis vient de terminer à une très belle onzième place en Ligue 1.

Tout va bien au pays de Guy Roux, en tous cas selon Baptiste Malherbe, le président exécutif : « Nous venons de faire deux saisons très abouties et cette prolongation de contrat s’inscrit dans notre volonté de continuité et de stabilité, afin de poursuivre notre progression. Christophe et son staff réalisent un très bon travail. Ils sont en parfaite osmose avec les valeurs et l’identité de jeu de l’AJA. »

Rester entraîneur 102 ans après sa victoire au Tour de France : sacrée longévité pour Pélissier.

