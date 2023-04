Chelsea-Liverpool : la presse britannique salue le retour en fanfare de N’Golo Kanté

« He’s short, he’s nice »…

Si le match nul de mardi soir entre Liverpool et Chelsea (0-0) ne restera pas dans les mémoires, le retour en tant que titulaire de N’Golo Kanté, lui, a marqué les esprits. Ce match n’étant que le quatrième auquel a pris part l’international français cette saison (et le deuxième en 2023), ce retour avec le brassard a semble-t-il conquis les journaux outre-Manche. Qualifié de « meilleur joueur sur le terrain » par le Telegraph, « l’élégant milieu de terrain » est apparu tel un « rayon de soleil dans une saison bien grise et ennuyante » des Blues selon le Evening Standard.

Le Daily Mail a de son côté souligné « la classe » du Français, écrivant : « Kanté, capitaine de la soirée, a mené la danse dès le début, apportant une dimension différente au jeu de Chelsea. Son énergie est hors pair. Sa présence est incontournable. Son impact est certain. Il s’est efforcé de stopper toutes les tentatives de contre-attaque de Liverpool, s’est projeté vers l’avant et s’est constamment trouvé au cœur des transitions de Chelsea. »

Nous aussi, il nous avait manqué.

N'Golo Kanté, toujours debout