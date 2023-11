C’est officiel pour Nicolas Seube à Caen

Les espoirs sont énormes, le flop est interdit.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel, Nicolas Seube prend les rênes du Stade Malherbe Caen. Officialisée dans la matinée, sa nomination a été suivie de sa première séance d’entraînement en tant que coach principal. À l’issue de celle-ci, il s’est exprimé au micro de Foot Normand, et a tenu à préciser ses ambitions footballistiques. « Je ne vais pas révolutionner le football, a-t-il précisé. J’aime bien le football où les gens avancent et le football rapide, j’aime bien le jeu vers l’avant. » Surtout, l’ancienne légende de D’Ornano a voulu placer le club et l’équipe au centre des débats, conscients que son profil va être l’une des principales interrogations des semaines à venir à Caen : « C’était une ambition personnelle, mais au-delà de ça, j’ai envie que ce club avance et de redorer son blason. Il faut recréer une dynamique d’équipe, […] ma position personnelle est secondaire. »

Nicolas Seube, nouvel entraîneur du @SMCaen 🆕 ℹ️ Retrouvez le communiqué officiel du club ⤵️ #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) November 30, 2023

À 44 ans, Seube va découvrir sa première expérience sur un banc professionnel et devra rapidement s’acquitter de ses diplômes d’entraîneurs, alors que le président, Olivier Pickeu, a évoqué la nécessité de « trouver quelqu’un capable d’assumer la situation du club ». D’abord en recherche d’un technicien diplômé, le dirigeant s’est finalement tourné vers le directeur de son centre de formation, qui s’est montré convaincant. « Je me suis dit, c’est le moment de lancer Nico. C’est devenu presque une évidence », a-t-il déclaré, précisant que « la complexité, c’est qu’il fallait qu’on assume qu’il passera son diplôme la saison prochaine. » Le SMC est seizième de Ligue 2.

Premier test samedi contre Bastia à 19 heures, et devant un public certainement conquis d’avance.

Caen nomme une légende sur son banc