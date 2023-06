Ce rappeur a-t-il fait fuiter le nouveau maillot de Manchester United ?

Il est toujours plus difficile de différencier le vrai du faux. Ainsi, il pourrait être compliqué de savoir si la fuite du prochain maillot de Manchester United a été orchestrée via une opération de communication rondement menée – à l’image du reveal du maillot du RC Lens – ou si cela a tout simplement échappé à adidas et au club. Ouvrons les yeux : la première option semble a priori plus probable.

Le petit malin en question s’appelle Aitch, il est rappeur, il est anglais, il a 23 ans, il est né dans la banlieue de Manchester, il compte plus de deux millions de fans sur Instagram et il se produisait ce week-end sur la scène du célèbre festival de Glastonbury.

Pendant son concert, il portait un bout de tissu rouge autour de la taille. Puis, il a interpellé un spectateur arborant un maillot de Manchester City : « Rappelez-moi une dernière fois d’où je viens ? Toi, avec le maillot de City, tu ne vas plus m’aimer après ça ». Dans la foulée, le chanteur a saisi le fameux bout de tissu, qui s’est avéré être un maillot de Manchester United, avant de l’enfiler.

Just became an Aitch fan 👍🏿 pic.twitter.com/mMH3m6E4Ud — Shonso (@Saydoh) June 25, 2023

Aitch at Glastonbury. 🔴 pic.twitter.com/8aDHmNFXd6 — Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) June 24, 2023

Rouge, fond à motifs, col mi-rond mi-V, liserés noirs sur les flancs et les bordures du bas : Aitch a ainsi sans doute dévoilé la nouveau design du maillot domicile des Red Devils.

Big fan of Aitch releasing the new Man United kit before the club themselves did 😂 Thoughts? 📸 @SkySportsPL pic.twitter.com/gjWO0z0ydU — Footy Accumulators (@FootyAccums) June 25, 2023

Boulette ou mise en scène ? Réponse ce mardi quand le club mancunien dévoilera officiellement son nouveau bébé.

