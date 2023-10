Castagne : « Si Courtois ne veut plus revenir, ce sera son choix »

Être logé à la même enseigne.

« Être traité de la même façon, sans avantage particulier. » Thibaut Courtois n’est pas très fan de cette expression. Vexé d’avoir vu son sélectionneur donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku en l’absence de Kevin De Bruyne en juin dernier, Thibaut Courtois avait décidé de ne pas faire le déplacement en Estonie avec ses coéquipiers. Depuis, le portier du Real Madrid n’a plus défendu les cages des Diables à la suite d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche. Invité à évoquer un possible retour de son gardien, Timothy Castagne a confié – sans langue de bois – que son coéquipier devrait d’abord s’expliquer.

« C’est sûr que Thibaut Courtois est le meilleur gardien belge et le meilleur gardien du monde. Mais après, il faut se poser la question : est-ce qu’on veut sacrifier le groupe des Diables rouges pour un joueur ?, lâche-t-il dans une interview pour Le Soir, ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n’était. Après, ce sera un problème à régler entre lui et le coach. Avant tout cela, le plus important, c’est qu’il se rétablisse de sa blessure. Et si à ce moment-là, Thibaut ne veut plus venir, ce sera son choix. On aura Koen Casteels qui est très bon et même encore d’autres bons gardiens derrière. »

