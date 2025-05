Une légende de la MLS annonce sa retraite

Big bisous.

À 36 ans, l’attaquant mexicain Carlos Vela a officialisé sa retraite après six saisons passées sous les couleurs du Los Angeles FC. Arrivé en 2018 dans la jeune franchise californienne, le coéquipier de Giroud et Lloris y a rapidement trouvé sa place, jusqu’à devenir une des stars (si ce n’est LA star) de la MLS.

Meilleur buteur de l’histoire du club (93 buts, 54 passes décisives en 189 matchs), il a été élu MVP du championnat en 2019, avec 34 réalisations cette saison-là. Il a aussi largement contribué au titre décroché en 2022, et a été désigné ambassadeur officiel du club après son départ.

Un cadre de la sélection mexicaine

Avant les palmiers et les tacos, il y a eu Londres et les fish and chips. Formé à Arsenal, Vela a connu des débuts discrets en Premier League (11 buts en 62 apparitions), avant de vraiment éclore en Espagne. À la Real Sociedad, il a passé sept saisons pleines : 73 réalisations en 250 matchs.

Sous le maillot du Mexique, l’attaquant a connu 72 sélections et inscrit 19 buts. Il a notamment disputé deux Coupes du monde, en 2010 et 2018, et fait partie de cette génération de talents qui ont fait briller El Tri sur la scène internationale.

Ces derniers temps, Cracklitos n’avait plus trop la tête au football.

