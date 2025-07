Carlo Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale

Il a été moins chanceux que l’OL.

Le nouvel entraîneur du Brésil Carlo Ancelotti a été condamné ce mercredi à un an de prison par la justice espagnole, a appris l’EFE auprès de plusieurs sources judiciaires. Il était accusé par le parquet d’avoir fraudé pour plus d’un million d’euros lorsqu’il était entraîneur du Real Madrid en 2014 et 2015.

Du ferme mais sans barreaux

S’il a été acquitté pour les faits remontant à l’année 2015, le tribunal a tranché pour une condamnation à un an de prison ferme et plus de 380 000 euros d’amende pour 2014, explique l’agence de presse espagnole. Lors de son procès en avril dernier, Carlo Ancelotti aurait déclaré avoir agi conformément aux instructions du Real Madrid et de ses conseillers et avait demandé la relaxe. Il n’échappera pas à une condamnation, mais cette peine reste en deçà des recommandations du parquet, et permettrait au coach italien d’éviter d’être incarcéré.

Ça aurait été chiant de devoir annoncer sa liste pour la sélection du Brésil depuis le parloir.

