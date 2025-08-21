Canal+ menace d’attaquer en justice la LFP pour obtenir la diffusion de la Ligue 1

Qui a dit que le championnat français était ennuyeux ?

Le torchon brule entre Canal+ et la LFP. On apprenait ce mardi auprès de L’Équipe qu’un deal entre les deux parties pour diffuser la Ligue 1+ avait capoté à la dernière minute, alors qu’un accord était en passe d’être trouvé. Un bras de fer est en cours depuis que la Ligue a demandé à Canal de retirer ses poursuites judiciaires entamées depuis le fiasco de Mediapro. La chaîne de Vincent Bolloré a refusé et a surenchéri ce mercredi en envoyant un ultimatum à la LFP, selon les dernières informations du quotidien sportif.

Une « discrimination abusive »

Dans un courrier que s’est procuré L’Équipe, Canal+ a mis en demeure la LFP de lui accorder les droits de diffusion de la Ligue 1, sous peine de lancer des (nouvelles) poursuites judiciaires à son encontre. La chaîne estime que la demande de la Ligue est une « initiative unilatérale de dernière minute » (ce que la LFP conteste) et que son refus de lui accorder les flux de diffusion de la Ligue 1+ caractérisent une « discrimination abusive », étant donné que des contrats ont été conclus avec « l’ensemble des concurrents de Canal+ ».

« Nous vous mettons en demeure de mettre à nouveau à disposition de Canal+ les flux permettant la distribution du service Ligue 1+, et ce, impérativement avant le 22 août 2025, 15 heures, écrit la chaîne dans son courrier transmis ce mercredi. […] À défaut, nous n’aurons d’autre choix que de porter cette affaire sur le plan judiciaire. »

Un bon coup de pression à moins de 48h de la deuxième journée de Ligue 1.

