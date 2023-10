C4 : Exploit de Ballkani, Beşiktaş perd les pédales contre Lugano

Nous rompichâmes, dans la poule des Dogues.

En première partie de soirée de Conference League, le Slovan Bratislava s’est imposé d’une courte tête chez l’Olimpija Ljubljana (0-1), grâce à un penalty d’Aleksandar Čavrić. Les Slovaques dominent la poule A du LOSC, avec 2 victoires en 2 matchs, tandis que Lille suit péniblement en seconde position. Dans le groupe B, La Gantoise a tenu son rang contre le Maccabi Tel-Aviv (2-0), tandis que le Zorya Luhansk a refroidi Breidablik (0-1), en Islande.

Plus tôt, le Viktoria Plzeň est revenu d’Astana la tête haute (1-2), mais la sensation du groupe C vient de Ballkani, tombeur du Dinamo Zagreb à Prishtina (2-0). Derrière les Tchèques, les Kosovars sont virtuellement en position de qualifié. Enfin, dans le groupe D, le Club Bruges a piégé la très offensive équipe de Bodø/Glimt dans son antre (0-1), grâce à Hans Vanaken, servi par… Philip Zinckernagel, un ancien de la maison jaune et noir. À noter la deuxième période ubuesque des joueurs du Beşiktaş, qui ont dilapidé leur avance de deux buts contre Lugano (2-3), à la suite de l’expulsion de Valentin Rosier. Passablement énervés, les bouillants supporters des Aigles noirs ont convoqué leurs joueurs en bas du virage principal, pour une explication de texte musclée.

Il ne manque plus qu’une victoire de Fenerbahçe à Trnava pour que leur semaine soit complète.