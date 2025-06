Quand Iron Maiden tient Burnley en échec

Mieux vaut perdre contre des U15.

Le 24 juin 2025, le Burnley Football Club a accueilli Steve Harris, 69 ans, fondateur et bassiste du groupe Iron Maiden, pour un match amical dans le centre d’entraînement du club anglais, qui se tenait le lendemain du concert du groupe de rock à la Co-Op Live Arena de Manchester.

Et un, et deux, et trois partout !

Harris, passionné de football et fervent supporter de West Ham United, a mené l’équipe Iron Maiden FC, composée de membres du groupe, de leur équipe technique et de leur management. Ils ont affronté une sélection du staff de Burnley FC, dirigée par l’ancien capitaine et actuel entraîneur de l’académie, Jack Cork. La rencontre s’est soldée par un match nul, 3-3, selon informations communiquées par le club.

Iron Maiden FC avait déjà disputé des matchs amicaux contre des clubs comme le FC Barcelone, le LA Galaxy ou le Bayern Munich. Après la rencontre Steve Harris a adressé ses vœux de succès à Burnley pour la saison 2025-2026, à l’exception des matchs contre West Ham.

Qui sait, Scott Parker et ses joueurs sont peut-être de super musiciens…

