Leverkusen tombe d’entrée, Francfort déjà en feu

C’est fait, le Bayern est déjà champion !

Moins de 24 heures après avoir écrasé Leipzig, le Bayern Munich a vu son principal concurrent en Bundesliga chuter d’entrée, ce samedi après-midi. Pourtant rapidement devant grâce à un but de sa recrue défensive Jarell Quansah, le Bayer Leverkusen a en effet subi la foudre de Hoffenheim sur sa propre pelouse (1-2). Rapidement rejoint au score, le vice-champion d’Allemagne a cédé une deuxième fois au retour des vestiaires. La reconstruction est loin d’être terminée. De son côté, l’Eintracht Francfort n’a pas connu les mêmes péripéties, se permettant d’en passer quatre au Werder Brême, dont un doublé de l’ancien Angevin Jean-Mattéo Bahoya (4-1). De quoi s’installer d’entrée dans la roue du Rekormeister.

Berlin surprend Stuttgart, Wolfsburg et Augsbourg à la fête

Faux départ également pour le VfB Stuttgart, dominé sur la pelouse de l’Union Berlin (2-1). La faute là encore à un doublé, cette fois signé Ilyas Ansah. Enfin, Wolfsburg et Augsbourg se sont tous deux fait plaisir à l’extérieur avec des victoires trois buts à un, respectivement à Heindenheim et Fribourg.

Cinq matchs, 19 buts : c’est sûr que c’est pas la Ligue 1.

Bayer Leverkusen 1-2 Hoffenheim

Buts : Quansah (6e) pour le Bayer // Asslani (25e) et Lemperle (52e) pour Hoffenheim

Eintracht Francfort 4-1 Werder Brême

Buts : Uzun (22e), Bahoya (25e et 47e) et Knauff (70e) pour l’Eintracht // Njinmah (48e) pour le Werder

Fribourg 1-3 Augsbourg

Buts : Grifo (58e SP) pour Fribourg // Giannoulis (32e), Matsima (42e) et Wolf (45e+2) pour Augsbourg

Heidenheim 1-3 Wolfsburg

Buts : Scienza (29e) pour Heidenheim // Skov Olsen (20e), Svanberg (66e) et Amoura (87e SP) pour le VfL

Union Berlin 2-1 VfB Stuttgart

Buts : Ansah (18e et 45e+4) pour l’Union // Tomas (86e) pour le VfB

