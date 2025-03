Le Borussia Dortmund enchaîne, Leipzig déçoit

Le premier doublé !

Incapable d’aligner deux victoires de suite en championnat cette saison, le Borussia Dortmund (dixième) a enfin enchaîné ce samedi : après avoir dynamité l’Union Berlin avec un quadruplé signé Serhou Guirassy, l’équipe du Guinéen est allée s’imposer sur la pelouse de Sankt Pauli (quinzième) grâce à l’ouverture du score en renard de son attaquant fétiche sur un service de Karim Adeyemi et un but en solitaire de… Adeyemi, impressionnant de facilité sur l’action. De son côté, le Borussia Mönchengladbach (huitième) a explosé Heidenheim (seizième) à la suite du doublé de Robin Hack (face-à-face remporté, et tir de loin gagnant) et à la jolie barre rentrante de Nathan Ngoumou.

Encore un but pour Xavi Simons

Le Werder Brême (douzième) s’est quant à lui incliné devant Wolfsburg (septième) en dépit d’une action collective tardive achevée par Mitchell Weiser, Patrick Wimmer profitant d’une erreur adverse pour marquer sur corner et envoyant un missile en début de deuxième période pour éteindre définitivement le suspense. Pendant ce temps, Tom Bischof a donné les trois points à Hoffenheim (treizième) : sur le terrain de Bochum (avant-dernier), le milieu a inscrit la seule réalisation de la partie avant le dernier quart d’heure de jeu. Enfin, Leipzig (sixième) a déçu : malgré le nouveau pion de Xavi Simons planté dès les premières secondes, Mayence (quatrième) a renversé les locaux en quatre minutes et le goal à la PES de Nadiem Amiri sur un centre en retrait puis celui magnifique de Jonathan Burkardt.

Que des défaites à domicile !

Bochum 0-1 Hoffenheim

But : Bischof (72e)

Heidenheim 0-3 Borussia Mönchengladbach

Buts : Hack (8e et 59e) et Ngoumou (18e)

Leipzig 1-2 Mayence

Buts : Simons (1re) pour Leipzig // Amiri (52e) et Burkardt (58e) pour Mayence

Sankt Pauli 0-2 Borussia Dortmund

Buts : Guirassy (50e) et Adeyemi (58e)

Werder Brême 1-2 Wolfsburg

Buts : Weiser (90e) pour le Werder Brême // Wimmer (6e et 48e) pour Wolfsburg

La Bundesliga, véritable moteur de l’économie allemande