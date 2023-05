Chacun y va de sa fine analyse…

La journée de lutte contre l’homophobie organisée ce week-end fait beaucoup parler. Et si, du côté du Stade rennais, aucune absence due à ce mouvement n’était à déplorer chez les joueurs, Bruno Genesio a tenu à donner son avis sur cette opération de sensibilisation en conférence presse, après le succès des siens face à Troyes ce dimanche (4-0) : « Je vous le dis, on est contre toutes les formes de discriminations, mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire une journée contre l’homophobie. »

L’entraîneur a tenu à rappeler qu’il fallait surtout prioriser la conscience collective : « Je pense qu’on a tous conscience de ça et que ce n’est pas la peine de vouloir l’afficher tout le temps… On peut aussi avoir plein d’autres causes pour lesquelles on pourrait avoir plein de maillots différents toutes les semaines. » Genesio n’a pas tenu à s’éterniser sur ce débat.

Plus sobre que son comparse Eric Roy.

Rennes se balade, Troyes relégué en Ligue 2