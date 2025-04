Comment les Seagulls ont repris leur envol ? Un documentaire raconte la renaissance de Brighton

Mouette alors !

Les fans de l’OM seront contents de voir Roberto De Zerbi avec le sourire. Les fans de Big Beat (et du jeu vidéo Fifa 99) seront contents d’avoir des nouvelles de Fatboy Slim. Dans tous les cas, si vous pensiez tout savoir de la hype Brighton de ces dernières années, vous vous trompiez.

Dans le documentaire Brighton and Hove Albion, la montée incroyable, de Ross Clarke et Matt Lorenzo vous aurez tout : le club au bord de la disparition, qui perd son stade et doit partir jouer à 100 bornes ; la mobilisation générale pour remonter la pente saison par saison (avec l’aide de Fatboy Slim, donc) ; des drames, des succès et une aventure humaine à la mesure du foot anglais ; et enfin, un club qui atteint les sommets européens (au moins au niveau de la côte de sympathie).

<iframe loading="lazy" title="Brighton and Hove Albion FC : la montée incroyable - Bande annonce" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/hfRg5osBYoY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Encore mieux, le film est visible sur Society+ depuis ce vendredi en suivant ce lien qui mène tout droit au bonheur.

