Brice Samba : « Il y a toujours eu ce rêve des Bleus, je l’ai peut-être atteint un peu plus tard que d’autres »

Mieux vaut tard que jamais.

Auteur d’une grande saison individuellement et collectivement avec Lens, Brice Samba a été appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps à l’occasion de ce rassemblement. Une belle récompense pour le joueur de 28 ans, qui a connu un début de carrière mouvementé entre Marseille, Caen et Nottingham Forest avant d’exploser dans les Hauts-de-France cette saison. Présent en conférence de presse, le joueur a évoqué ce parcours sinueux : « Ce n’était pas simple. J’ai travaillé, j’ai un mot particulier pour mon entourage qui a été là dans les moments difficiles. Le travail paye. Quand tu n’es pas performant, chaque footballeur doute, il faut juste se remettre en question et se réfugier dans le travail. Je suis récompensé de mon début de saison avec Lens et j’espère mettre la barre encore plus haut. »

Premiers pas en Bleu 🔵 pic.twitter.com/ehE5tMcWgU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2023

Une trajectoire pleine d’obstacles qui lui permet d’apprécier encore plus cette première convocation tardive qu’il a toujours espérée : « Il y a toujours eu ce rêve des Bleus, je l’ai peut-être atteint un peu plus tard que d’autres. C’est un réel plaisir d’être ici, ça faisait partie d’un objectif personnel. […] Il y a toujours ce côté enfant, car c’est une découverte et une première. Je suis là pour apprendre, je le prends avec beaucoup d’envie. C’est une grande joie, mais il faut travailler dur pour y être à nouveau. » Successeur potentiel du jeune retraité Steve Mandanda (lui aussi formé au Havre et avec qui il a évolué à Marseille) parmi les gardiens du groupe France, Brice Samba sait ce qu’il lui reste à faire pour imiter son aîné.

Et ne pas connaître la même trajectoire que le dernier Lensois appelé en Bleus.

