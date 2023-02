Strasbourg se reprend face à Angers

RC Strasbourg 2-1 SCO Angers

Buts : Diallo (14e, 42e) pour le RCSA // Bentaleb (74e, SP) pour le SCO

L’effet Antonetti, déjà.

Après la prise de bec à Lille la semaine passée, Strasbourg s’est bien repris ce samedi soir face à Angers (2-1) pour les débuts de Frédéric Antonetti sur le banc. Un résultat qui permet aux Strasbourgeois de sortir de la zone rouge, mais qui enfonce un peu plus le SCO dans le fond du panier de la Ligue 1. Dominateurs dès l’entame de match, les Alsaciens s’en remettent à un joli numéro de Sobol qui offre l’ouverture du score à Diallo (1-0, 14e), bien inspiré de couper au premier poteau. Mais la bande de Lienard n’en démord pas, et l’ancien buteur messin signe un doublé avant la pause en profitant d’un ballon repoussé par Bernardoni (2-0, 42e).

Tout juste après la pause, Morgan Sanson reprend de volée une remise de Diallo, mais le ballon passe juste au-dessus de la transversale (46e). Se croyant à l’abri, les Alsaciens laissent volontiers le ballon aux Angevins qui prennent de plus en plus confiance, mais Niane voit sa reprise être repoussée sur le poteau par Sels (54e). Sur le reculoir, les Strasbourgeois se mettent à la faute, et Sobol bouscule Sima dans la surface pour permettre à Bentaleb de réduire l’écart (2-1, 74e). Alors, Angers prend confiance, mais Strasbourg et Sels font le dos rond face aux dernières offensives adverses.

Et la Meinau peut de nouveau respirer.

Strasbourg (3-5-2) : Sels – Doukouré, Djiku, Le Marchand – Guilbert, Sissoko, Sanson (Prcić, 67e), Lienard (Perrin, 90e), Sobol – Gameiro (Dagba,80e), Diallo (Mothiba, 90e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Angers (4-4-2) : Bernardoni – Valery, Hountondji, Blažič (Camara, 63e), Ghoulam – Doumbia (Salama, 56e), Capelle, Bentaleb, Abdelli – Niane, Sima. Entraîneur : Abdelaziz Bouhazama.