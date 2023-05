Brest surprend Marseille

Marseille 1-2 Brest

Buts : Mbemba (76e) pour les Phocéens // Magnetti (57e), Camara (81e) pour les Ty Zefs

Un match à l’image de la saison marseillaise.

En plein week-end de festivités pour célébrer les 30 ans du sacre en Ligue des champions, l’OM recevait des Brestois déjà assurés de leur maintien. Les Marseillais devaient l’emporter tout en espérant un faux pas lensois, pour continuer de rêver de la seconde place. Une obligation que n’ont pas remplie les coéquipiers de Mattéo Guendouzi, défaits par des Brestois plus efficaces. La première mi-temps a été, déjà, en demi-teinte. Les hommes de Tudor ont certes eu le monopole du ballon et se sont procuré la majorité des occasions, à l’instar de Vitinha qui a vu sa frappe flirter avec la lucarne de Marco Bizot (33e), mais ils n’ont jamais réussi à animer le match comme ils le souhaitaient. Même s’ils ont subi en début de match, les Brestois ont réussi à contenir la fougue marseillaise et à conserver le match nul jusqu’à la pause. Les hommes d’Eric Roy ont tout de même eu l’occasion de surprendre les Marseillais avec Mathias Pereira Lage qui a profité d’une mésentente dans la défense marseillaise pour récupérer le cuir, mais Pau Lopez s’est montré vigilant et a évité le pire aux Olympiens en réalisant un arrêt réflexe sur sa ligne (26e).

La seconde période, elle, a été plus vivante. Comme souvent au Vélodrome, les hommes de Tudor ont concédé l’ouverture du score par des Brestois plus entreprenants : Hugo Magnetti, né dans la cité phocéenne, a tenté sa chance aux abords de la surface marseillaise et a ouvert le score pour les Ty Zefs avec une frappe qui n’a laissé aucune chance à Pau Lopez en étant bien aidé par la cuisse de Chancel Mbemba (0-1, 57e). Alors que l’OM semblait tout proche d’encaisser un second but, Chancel Mbemba est venu faire renaître l’espoir côté marseillais d’une tête rageuse après un corner superbement exécuté par Jordan Veretout (1-1, 76e). Un espoir qui a duré cinq petites minutes, avant que Mahdi Camara ne vienne entériner les velléités olympiennes avec un coup de casque surpuissant venu propulser le cuir au fond des cages marseillaises (1-2, 81e). Cette fois, les Phocéens ne sont pas revenus et ont concédé leur huitième défaite de la saison.

Les Marseillais pourront avoir des regrets, oui…

Olympique de Marseille (3-4-2-1) : Lopez – Mbemba, Bailly (Kolasinac, 58e), Balerdi – Under, Rongier, Veretout, Clauss – Guendouzi (Malinovsky, 58e), Sanchez – Vitinha (Tavares, 46e). Entraîneur : Igor Tudor.

Stade Brestois (4-3-3) : Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne – Belkebla (Camara, 64e), Lees-Melou, Magnetti (Lemaréchal, 72e) – Pereira Lage (Honorat, 64e), Mounié (Elis, 84e), Le Douaron (Del Castillo, 46e) . Entraîneur : Eric Roy.

