Brest-Lens : plusieurs scènes de violence entre supporters à déplorer

Les supporters sont à la fête en Ligue 1, encore une fois.

Ce dimanche, alors que Brest s’inclinait à domicile contre Lens (1-3), de violentes bagarres ont éclaté entre groupes de supporters des deux équipes à l’extérieur du stade Francis-Le Blé. Plusieurs échanges de coups ont d’abord eu lieu avant le début de partie. Quelques ultras brestois (une cinquantaine d’après Le Télégramme) ont alors décidé de se venger après le match, en bloquant une partie de la RN12 – dans la direction Brest-Morlaix – et en prenant en guet-apens des supporters visiteurs. Lancer de barres de fer, jets de pierre et tout ce qui va avec ont ainsi visé les véhicules lensois, bloqués pendant plusieurs minutes sans escorte policière. Les forces de l’ordre ont tout de même fini par intervenir.

Dans La Voix du Nord, un supporter de Lens raconte : « La route était bloquée, on s’est fait poursuivre par des mecs avec des barres de fer, des pierres qui s’attaquaient à tous les J9. On a tous eu peur. On devait avoir une escorte policière en repartant, mais ça n’a pas été le cas. Nous avons fait demi-tour sur la nationale pour repartir en sens interdit et la police a fini par arriver. On a eu notre pare-brise explosé, une vitre aussi, et un autre véhicule a perdu une porte. » Trois personnes auraient été légèrement blessées.

Une réunion de philosophes qui finit mal, c’est rare.

