Steve Mounié : « On va faire des screenshots »

Plus de dix ans après…

Le Stade brestois s’est imposé 1-0 contre l’Olympique lyonnais ce samedi soir et pointe donc… en tête du classement de Ligue 1. Il va même y rester, peu importent les autres résultats de cette 6e journée ! Une place qui fait sourire Steve Mounié, unique buteur de la rencontre, au micro de Canal+ : « On va faire des screenshots (du classement, NDLR) et on va garder ça précieusement ! On garde les pieds sur terre, on est l’un des petits poucets de la Ligue 1. Aujourd’hui, on est premiers, mais ça ne veut rien dire, le championnat est encore long ! » Brest n’avait plus été leader de Ligue 1 depuis la 13e journée de la saison 2010-2011.

De son côté, l’OL est seizième du championnat, toujours dans la zone de relégation et ne compte aucune victoire après six journées. Avec seulement deux points, le club rhodanien réalise son plus mauvais début de saison en première division depuis 1979-1980. À l’époque, les Gones avaient fini 18es et s’étaient sauvés grâce aux barrages.

Ça tombe bien, la 16e place est aussi celle du barragiste.

