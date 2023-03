Brest éteint la Meinau et dépasse Strasbourg

Strasbourg 0-1 Brest

But : Honorat (45e+2) pour le SB 29

Pas de bol d’air pour Strasbourg.

Le Racing a rechuté à la maison, ce dimanche, en s’inclinant contre Brest (0-1), qui en profite pour passer devant les Alsaciens au classement. Dans un premier acte disputé, mais aussi pauvre en occasions que riche en déchet technique, les Bretons ont été les plus efficaces. Il y a pourtant eu de la frustration en voyant l’arbitre annuler le but d’Haris Belkebla, jugeant une position de hors-jeu de Jérémy Le Douaron sur l’action. Avant la libération à quelques secondes de l’entracte, signée Franck Honorat, dont la frappe croisée du droit a trompé Matz Sels et refroidi la Meinau (0-1, 45e+2). L’enceinte alsacienne aurait pourtant pu s’enflammer plus tôt dans la partie, sans un arrêt réflexe de Marco Bizot sur un coup de casque de Kevin Gameiro. Le portier brestois, toujours aussi décisif, a aussi eu un peu de chance sur le coup franc de Frédéric Guilbert, qui a trouvé le poteau plutôt que les filets.

La suite n’a rien d’illogique : Brest a laissé le ballon à son adversaire, et le Racing a poussé pour revenir dans le coup. Pour cela, il aurait fallu être plus tranchant, Habib Diallo et Gerzino Nyamsi ne cadrant pas de la tête, et les Strasbourgeois ne profitant pas non plus d’un gros cafouillage dans la surface pour faire la différence. Il y a eu des opportunités pour revenir, mais aussi pour s’enfoncer, Honorat manquant de peu le doublé d’un tir qui a effleuré la barre. L’attaquant brestois aurait pu être l’homme du match, mais c’était compter sans la concurrence de Bizot, encore impérial de la main ferme pour repousser la tête de Diallo. Frédéric Antonetti a tout tenté pour arracher un point, demandant à Nyamsi de se muer en attaquant et espérant un penalty pour un coup de coude dans le visage de Kevin Gameiro, en vain.

Trois points entre 19e, Troyes, et le 15e, Brest : c’est aussi ça la beauté de la Ligue 1.

Strasbourg (5-3-2) : Sels – Guilbert, Doukouré, Perrin, Nyamsi, Sobol – Aholou (Kandil, 69e), Sissoko (Diarra, 57e), Liénard – Gameiro, Diallo. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Brest (4-1-4-1) : Bizot – Fadiga (Hérelle, 89e), Dari, Brassier, Duverne (Locko, 82e) – Lees-Melou – Honorat (Elis, 82e), Belkebla, Magnetti (Chardonnet, 89e), Le Douaron (Del Castillo, 49e) – Mounié. Entraîneur : Éric Roy.

