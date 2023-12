Pronostic Brest Strasbourg : Analyse, cotes et match de Ligue 1

Brest enfonce Strasbourg

Arrivé en cours de saison dernière, Eric Roy a totalement changé Brest. En effet, le technicien français a permis au club breton de se sauver tranquillement l’an passé et de poursuivre lors de cet exercice. Actuellement, le Stade occupe une très belle 7e place et pourrait même prendre la 5e en cas de succès lors de ce match en retard. Après avoir aligné 5 matchs sans la moindre victoire, le club brestois s’est repris avec deux succès face à Montpellier (1-3) et Clermont (3-0). Lors de ces rencontres, la bande à Eric Roy a retrouvé l’efficacité qui lui avait fait défaut lors des défaites face au PSG ou contre Monaco. Face aux Auvergnats, Del Castillo (5 buts) s’est signalé avec un doublé. Le percutant ailier est bien épaulé avec les Lees Melou, Lala, Camara ou Magnetti.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Strasbourg glisse dangereusement vers la zone de relégation. Le club alsacien est sur une terrible série de 7 journées sans le moindre succès et se retrouve désormais en 15e position avec 1 seul point de plus que Lorient. La semaine passée, les hommes de Patrick Vieira ont concédé un nouveau revers à Reims (2-1) qui fragilise la situation de l’ancien coach de Palace et Nice. Au niveau de l’effectif, le départ de Diallo n’a pas été compensé puisque le batave Emegha a du mal à s’adapter aux joutes de la ligue 1. L’attaquant compte seulement 2 réalisations à son compteur. En pleine bourre, Brest devrait s’imposer dans ce match en retard face à Strasbourg et se replacer parmi les européens.

► Le pari « Victoire Brest » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,85 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 185€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Del Castillo buteur » est coté à 3,38 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 338€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brest – Strasbourg avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brest Strasbourg encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

La rencontre entre Brest et Strasbourg se jouera le 7 décembre