La Ligue des champions a sauvé le Stade brestois

Sa dernière conférence de presse avec Brest ?

À 48 heures du déplacement à Nice, synonyme de dernière journée de Ligue 1, Éric Roy s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur du Stade brestois a été interrogé sur les ambitions futures du huitième du championnat, et de pourquoi pas s’installer comme un candidat régulier aux places européennes. Une idée très vite balayée, à la limite du pessimisme.

Roy botte en touche sur son avenir

« Malheureusement, non. On m’a fait part de l’état financier du club. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’investissement l’année prochaine au Stade brestois, partage l’homme de 57 ans, avant de s’estimer heureux du parcours européen brestois. Et heureusement qu’il y a eu cette aventure en Ligue des champions, parce que je pense que s’il n’y avait pas eu, on aurait mis la clé sous la porte. Donc je pense que le Stade brestois est pour l’instant condamné à déjà jouer son maintien », a-t-il déroulé dans des propos rapportés par L’Équipe. Clair, net et précis.

Autre sujet a priori très délicat à aborder, l’avenir d’Éric Roy en Bretagne. En fin de contrat en juin, le Français a botté en touche sur une future prolongation. « C’est incroyable. Vous êtes quand même fantastiques. À ce sujet, c’est le club qui communiquera, ce n’est pas moi. Silenzio stampa (silence radio en italien), on est toujours là-dedans, a-t-il répondu sans vouloir donner d’autres indications. Next, merci. Je ne donnerai pas de réponse de toute façon. »

Le Roy du silence.

