Brest a accueilli Stéphane Lannoy pour discuter de l’abitrage

La discussion, c’est important.

Après s’être plaint à plusieurs reprises de l’arbitrage, notamment face au PSG puis à Monaco avant la trêve, le Stade brestois a accueilli le directeur technique de l’arbitrage, Stéphane Lannoy, ce mardi, pour un temps d’échange. « On est revenus sur des situations de match depuis le début de la saison, on a balayé tout un tas de situations qui concernaient le Stade Brestois. Il y a aussi eu des questions sur le VAR : pourquoi il intervient sur certaines situations et pas d’autres, la notion d’erreur manifeste, comment les infos sont fournies depuis le centre de visionnage », a confiait l’ancien sifflet de Ligue 1, dans des propos retranscrits par L’Equipe.

Un moment d’échange également apprécié du côté du club et des joueurs, affirme le quotidien. « Ça a été participatif, tout le monde est intervenu, assure encore Lannoy. J’en ai profité pour rappeler quelques consignes : notre ligne technique sur les mains, le fait de laisser jouer un maximum pour favoriser le jeu et le spectacle. Je les ai écoutés aussi, il faut se nourrir de leurs ressentis. On a la volonté de montrer notre ouverture, d’être au service du foot. »

Un petit penalty dimanche à Montpellier et on n’en parle plus ?