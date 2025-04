Neymar rend hommage à l’entraîneur de Santos, déjà viré

Trois petits mois et puis s’en va.

Eh oui, avoir Neymar dans son club, c’est aussi devoir parler de types dont on ignorait l’existence la veille. Pedro Caixinha n’est déjà plus l’entraîneur de Santos. Le Portugais, nommé en janvier, paye un début de saison catastrophique, avec seulement 1 point en 3 matchs et une élimination en demi-finales de la Coupe paulista.

Le retour de Neymar dans son club formateur n’aura donc pas suffi à le sauver. Le joueur de 33 ans, qui revient de blessure, lui a adressé un message sobre sur Instagram : « Monsieur… ce fut un grand plaisir de travailler avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie, merci pour tout ! »

Neymar se despede de Pedro Caixinha, demitido hoje do comando técnico do Santos. pic.twitter.com/qI0pUVZBcp — Lucas F. de S. Costa (@lucas_fscosta94) April 14, 2025

Bilan pour Caixinha : 6 victoires en 17 matchs officiels. Pas fou, mais pas évident non plus dans une équipe fraîchement remontée de Serie B. En attendant mieux, c’est l’adjoint César Sampaio qui assure l’intérim. En espérant, pour Neymar, que le prochain sur le banc ne s’appelle pas Jorge Jesus.

Il pourra au moins mettre sur son CV qu’il a coaché le Ney.

