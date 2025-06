Neymar expulsé après avoir marqué de la main avec Santos

Pendant ce temps-là, au Brésil.

De retour de blessure depuis une dizaine de jours, Neymar n’a pas vraiment retrouvé la forme. Celui qui a félicité son ancien club pour son titre de champion d’Europe a vécu un dimanche bien différent de ses potes parisiens.

Neymar n’a plus marqué depuis le 3 mars

Le joueur de 33 ans était titulaire pour le match entre Santos et Botafogo, mais il ne l’a pas terminé. Pas de pépin physique ou de sale coup, cette fois, Neymar ayant écopé d’une deuxième biscotte à la 76e minute pour avoir marqué un but de la main, encore moins discrètement que Diego Maradona.

Pendant ce temps, Neymar est exclu pour un but de la mainpic.twitter.com/QhJ37gBPg9 — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) June 1, 2025

Le petit filou a pu assister à l’unique but de la partie, signé Artur pour Botafogo, et donc à la défaite de son équipe. Santos n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs de championnat et pointe à la 18e place, alors que le dernier but de Neymar remonte au 3 mars dernier.

Le Brésil de Carlo Ancelotti, ce n’est pas pour tout de suite.

