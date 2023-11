Botafogo va (encore) changer d’entraîneur

En route vers le quinté gagnant.

Bloqué dans une très mauvaise série avec aucune victoire en six matchs depuis le 19 octobre, alors qu’il est engagé dans une course au titre et qu’il était encore large leader il y a quelques semaines, Botafogo – club dont John Textor est propriétaire en plus de l’OL – a annoncé mardi soir se séparer de Lúcio Flávio, entraîneur en poste depuis le 5 octobre. Il est le quatrième coach à quitter Botafogo cette saison, après Luís Castro, Cláudio Caçapa et Bruno Lage.

Mudança no corpo técnico Lúcio Flávio não é mais auxiliar permanente do Clube O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Lúcio Flávio deixa o cargo de auxiliar técnico permanente. O Clube destaca o profissionalismo, comprometimento e… pic.twitter.com/ZdkznWu3HV — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 14, 2023

Botafogo reste sur un match nul contre Bragantino (2-2). Un résultat qui a permis à Palmeiras de prendre la tête du classement, à quatre journées de la fin du championnat, même si Botafogo a un match en moins. La spirale infernale du club a même fait vriller Textor, suspendu un mois par la Fédération brésilienne pour avoir dénoncé un prétendu complot arbitral après une défaite rocambolesque contre Palmeiras, justement.

La définition du terme choke.

Le président de la fédération brésilienne attaque John Textor pour diffamation