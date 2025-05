Thiago Almada, victime collatérale de la situation économique de l'OL ?

Ça c’est de la gestion.

Initialement censé lever l’option d’achat de 27 millions d’euros pour conserver Thiago Almada, l’OL n’en a aujourd’hui ni les moyens, ni la priorité. Selon Globo, le milieu argentin, prêté par Botafogo cet hiver alors que Lyon était interdit de recrutement, ne devrait pas rester dans le Rhône au-delà de juin.

Plan A, B, C, D… Z

En cause : une situation financière catastrophique qui pousse John Textor à activer le mode panique. Le rêve de prendre de l’argent sur une possible qualification en C1 à l’air de s’envoler, alors le boss d’Eagle envisage désormais de rapatrier Almada à Botafogo pour disputer la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, avant de le vendre au plus offrant mais cette fois hors de la galaxie Eagle, toujours selon le média brésilien.

Problème : le joueur, rincé par une saison sans répit entre Atlanta, les JO, Botafogo et Lyon, n’aurait pas trop envie de rallier Botafogo pour quelques semaines avant de re-plier bagage.

La magie de la multipropriété.

Thiago Almada pourrait disputer le Mondial des clubs avec Botafogo avant de signer à l’OL