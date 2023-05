Bordeaux fait une lettre d’absence pour un élève supporter

Il fallait au moins ça.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé l’ouverture de leur entraînement de mardi au public. Cette annonce a ainsi suscité une demande assez folle de Lucas, jeune supporter du club, sur les réseaux sociaux : « Y a pas moyen de me faire un mot d’absence SVP ? » Une question à laquelle les Girondins ont répondu positivement, pour permettre au fan de quitter les cours et venir encourager les siens avant les deux derniers matchs qui seront décisifs dans la course à la montée.

@girondins Y'a pas moyen de me faire un mot d'absence svp ? — lucas (@Lucaschatelet1) May 22, 2023

L’actuel deuxième de Ligue 2 a rédigé une lettre d’absence pour que chacun puisse en profiter, signée « FC Girondins de Bordeaux ». Et elle n’est pas passée inaperçue, puisque bon nombre de supporters en ont demandé une similaire pour le déplacement à Annecy vendredi soir.

Pour celles et ceux qui en ont besoin 👀📝 https://t.co/6Pu8qKKQ1t pic.twitter.com/X29TpLV9LD — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 22, 2023

Le seul endroit où Bordeaux se retrouve au classement des passeurs décisifs.

Bordeaux met Laval au pas