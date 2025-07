Booba continue ses sons sur le PSG avec une ode à Désiré Doué

À quand Booba DS du Paris Saint-Germain ?

Ah l’été… Du soleil à Marbella et de la pluie à Paris, le Tour de France avec Élie Baup, les achats géorgiens du FC Metz et les sons du Duc sur des footballeurs. Sans prévenir personne, Booba a sorti DD, un son avec Benash un peu spécial dans la nuit de jeudi à vendredi. Que Kylian Mbappé se rassure, il n’est pas question de lui cette fois. Ce « banger », ce « poulet » ou plutôt ce « pain » comme disent les djeuns, est dédié à l’idole des Parisiens, Désiré Doué. La moindre des choses quand on sait que le double buteur de la finale de la Ligue des champions avait choisi d’entrer sur le titre Dolce Camara sur la pelouse du Parc des Princes, lors des célébrations du titre.

« Je vais la Désiré Doué »

« Je vais pas la quitter. Je vais la tromper. Elle veut son doublé. Je vais la Désiré Doué. » Dans ce refrain où le Duc utilise avec brio un mélange de rimes plates, suivies et embrassées, le sens de Désiré Doué prend un tout autre sens. De quoi le faire entrer dans Le Petit Robert ? Le terme « DD », à ne pas confondre avec Didier Deschamps évidemment, fait plus référence à un acte sexuel dans cet enchaînement d’hexasyllabe. Un beau retour du copain de Kaaris qui risque de faire un carton dans les boites de la capitale ou à Saint-Jean-de-Monts.

Merci Booba, on va l’avoir en tête tout l’été maintenant.

