De retour avec l’équipe de France après six mois d’absence et deux rassemblements manqués, Kylian Mbappé s’est adressé au Parisien. Après avoir évoqué le cas Zinédine Zidane, pressenti comme digne successeur de Didier Deschamps (qui quittera son poste à l’issue du Mondial 2026), le capitaine des Bleus s’est attelé au sujet Antoine Griezmann, retraité international surprise depuis septembre dernier et avec lequel il n’a pas toujours semblé copain.

Barbecues, rivalité madrilène et manque de reconnaissance

« Avec Antoine, je vous rassure, on a une très bonne relation. Il m’a déjà invité pas mal de fois chez lui d’ailleurs pour un barbecue », assure Mbappé au quotidien francilien, tout en nuançant ses propos en raison de la rivalité entre Real Madrid et Atlético : « Mais à Madrid, c’est impossible de se faire ça avant la double confrontation. Ça n’a pas encore pu se faire, mais c’est sûr qu’on va y arriver, on habite à côté, dans la même résidence. »

Au détour de cette interview, Mbappé confie également qu’il a discuté avec Griezmann avant que celui-ci ne se décide à ranger le maillot bleu au fond du placard. « Je savais non seulement qu’il allait arrêter, mais il m’a aussi expliqué pourquoi. Mais c’est toujours pareil, c’est sa décision, il n’y a que lui qui peut vous expliquer pourquoi il a fait ce choix-là », explique le revenant de Clairefontaine, qui estime que lui comme Grizou ont souffert d’un « manque de reconnaissance » lors du dernier rassemblement commun en équipe de France des deux hommes, en septembre. Mbappé a alors expliqué ne pas être « tombé des nues » à l’annonce de sa retraite internationale.

