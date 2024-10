Bleuets : Une liste sans chichis, avec Cherki

Bientôt le bout du tunnel.

Le sélectionneur Gérald Baticle a dévoilé sa liste pour les deux derniers matchs de qualification à l’Euro espoirs 2025. Le premier match se tiendra à Chypre (11 octobre), avant le bouquet final contre l’Autriche (15 octobre), à Nancy. On retrouve dans cette liste Rayan Cherki, de retour en forme à Lyon, ainsi qu’une ribambelle d’habitués, du portier Guillaume Restes à Enzo Millot, en passant par Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore Arnaud Kalimuendo et le duo Magnes Akliouche-Hugo Ekitike, qui s’affirme en club comme en sélection.

𝐎𝐁𝐉𝐄𝐂𝐓𝐈𝐅 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐄𝐓𝐒 👊 Deux matchs cruciaux attendent nos Espoirs en octobre, qui finalisent leur phase de qualification à l’Euro ! 11/10 : 🇨🇾 Chypre-France 🇫🇷 15/10 : 🇫🇷 France-Autriche 🇦🇹 (à Nancy) pic.twitter.com/7Fksqwd3EK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

Désiré Doué ne manque pas à l’appel, tout comme Georginio Rutter et Mathys Tel… au contraire de Wilson Odobert, blessé avec Tottenham et qui loupera un mois de compétition. Avec 13 points, les Bleuets sont pour l’instant deuxièmes du groupe H, à trois unités de la Slovénie, qui compte toutefois un match en plus.

Objectif première place pour rallier la Slovaquie l’été prochain, sans passer par les barrages.

