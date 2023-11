Blessé, Sofiane Diop pourrait manquer la CAN

Sofiane Diop coupé dans son élan.

Il avait été pour la première fois convoqué avec le Maroc ce mois-ci, mais il pourrait rater la CAN avec les Lions de l’Atlas. Moins en vue depuis quelque temps avec l’OGC Nice, Sofiane Diop était titulaire contre Toulouse dimanche, mais a dû céder sa place à la pause après une blessure. Aujourd’hui, Francesco Farioli annonce que son joueur souffre d’une fracture du troisième métatarse droit et qu’il sera éloigné des terrains pendant six semaines.

Blessé lors d'#OGCNTFC, Sofiane #Diop ne pourra pas faire son retour avant Noël, a indiqué Francesco Farioli jeudi. L'entraineur niçois récupère en revanche J-C. #Todibo pour #FCNOGCN ⤵️ — OGC Nice (@ogcnice) November 30, 2023

Six semaines, c’est à peu près ce qu’il reste de temps avant le début de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Est-ce que Walid Regragui gardera une place pour le Niçois ? Rien n’est moins sûr, même si des bruits de couloir témoigneraient d’une envie de la Confédération africaine de football d’agrandir les listes de sélections à 27 joueurs.

L’Aiglon n’ira pas dans la tanière.

