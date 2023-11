Sofiane Diop a fait son choix entre la France, le Maroc et le Sénégal

Encore une bonne pioche pour le Maroc.

L’attaquant de l’OGC Nice, Sofiane Diop, a officiellement été appelé avec la sélection nationale marocaine pour la prochaine fenêtre internationale. Eligible avec les Lions de l’Atlas, mais aussi le Sénégal et la France, il participera donc à la lutte pour la qualification à la prochaine Coupe du monde sous les couleurs rouges et vertes. Passés par les U18, U19 et U20 de l’équipe de France, il a aussi glané 11 sélections avec les Espoirs (quatre buts) sous les ordres de Sylvain Ripoll. En décembre 2022, avant le Mondial, il avait déclaré dans les colonnes de Nice-Matin ne pas avoir encore pris de décision quant à son choix final, préférant se focaliser sur l’Euro Espoirs avec les Bleuets.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا 🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 9, 2023

Toujours muet cette saison, il compte déjà 105 matchs de Ligue 1 à 23 ans, pour 15 buts et 10 passes décisives, après y avoir fait ses débuts sous les couleurs de l’AS Monaco en août 2018. Touché à la cuisse, il a effectué son retour le week-end dernier face à Rennes, foulant la pelouse pendant 10 minutes après un mois d’asbence. C’est un renfort de poids pour l’équipe de Walid Regragui, qui a de nouveau convoqué de nombreux mondialistes ayant atteint les demi-finales au Qatar, avant d’affronter l’Erythrée et la Tanzanie les 16 et 21 novembre prochain.

Il a filé en douce, un peu comme Assane Diop dans Lupin.

