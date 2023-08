Cette recrue dont l'OM devra se passer plusieurs semaines

Quand ça ne veut pas…

En plus d’avoir accouché d’un nul décevant (2-2), la rencontre contre le FC Metz a fait de la casse dans les rangs de l’Olympique de Marseille. Sorti quelques instants après sa passe décisive – finalement refusée – à Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia s’était plaint du genou à la suite d’un duel aérien. Le verdict est tombé ce mardi puisque, selon L’Équipe, le milieu de terrain centrafricain souffrirait d’une entorse du genou gauche et devrait être éloigné du terrain durant six semaines.

Une bien mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui fera donc sans lui face au Paris Saint-Germain, le 24 septembre prochain. Toutefois, ce malheur peut profiter à Matteo Guendouzi qui, d’après Il Messagerro, serait pisté par la Lazio de Maurizio Sarri. Mais après avoir été dans l’œil du cyclone lors de l’élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Panathinaïkos, pour avoir concédé un penalty au bout du temps additionnel avant de rater son tir au but, l’international français pourrait bénéficier de l’absence de Geoffrey Kondogbia pour retrouver sa place dans l’entrejeu.

Et se racheter.