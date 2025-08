Bilbao sanctionné à cause d'un chant tout nul de ses supporters

La note s’alourdit, encore.

La commission de discipline de la fédération espagnole a infligé ce mercredi une amende de 9 000 euros à l’Athletic Club, comme reconnu dans le communiqué du club. Les Basques sont sanctionnés pour les chants de ses supporters lors du match de la dernière journée de Liga contre le FC Barcelone (0-3), parmi lesquels on pouvait entendre « P*ta Barça ». On a vu plus original.

Des dangereux récidivistes

Dans son communiqué, le club rappelle que ces chants peuvent être considérés comme des « expressions de haine qui incitent à la violence » et a indiqué vouloir éviter les actes qui nuiraient à « l’image de l’Athletic » ou causeraient « un préjudice financier à l’entité ». Fin juillet, le club avait déjà été sanctionné d’une amende de 50 000 euros après des chants illicites et des lancers d’objets lors des demi-finales aller-retour d’Europa League contre Manchester United (7-1 cumulé).

Leurs supporters ont visiblement du mal à digérer les grosses tartes.

