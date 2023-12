Bientôt des expulsions temporaires en France ?

Un carton (de) blanc, voilà qui devrait plaire à Franck Haise.

Alors que l’International Football Association Board (IFAB) annonçait dans la semaine que les expulsions temporaires allaient être testées chez les professionnels, la France pourrait bien faire partie des cobayes. « Si l’IFAB veut confier à certains pays volontaires une expérimentation dans leurs compétitions professionnelles, la France serait partante pour la saison prochaine », confesse Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres dans les colonnes de L’Équipe.

« Plutôt que de donner une exclusion définitive, surtout en début de match, ce qui déséquilibre toute une équipe, l’exclusion temporaire pour certains types de fautes a du sens pour le spectacle et pour le football », poursuit ensuite Borghini. L’ancien arbitre rappelle également que la LFP et le comité exécutif doivent être d’accord pour que l’expérimentation démarre, « car ce n’est pas quelque chose qui se décide à la commission des arbitres ».

Et si c’était ça, le secret pour rendre un match de Lyon attractif ?

