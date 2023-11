Les expulsions temporaires vont être testées en professionnel

Attention, nouvelle règle !

Au milieu du marasme de la VAR et des règles toujours plus floues autour des mains, l’International Football Association Board (IFAB) s’est réunie ce mardi pour ne pas en parler. À la place, l’instance a approuvé le début d’essais sur les expulsions temporaires. À l’instar de ce qui se fait en rugby et dans les compétitions de jeunes en Angleterre, l’IFAB a approuvé la mise en pratique d’expulsions de 10 minutes « pour des protestations à l’encontre de l’arbitre ou de claires fautes tactiques » qui se matérialisera sous la forme d’un carton blanc.

IFAB Annual Business Meeting approves trials to improve participant behaviour in football ➡️ News release: https://t.co/8BVDvamgHc pic.twitter.com/IsSKMS0rkZ — The IFAB (@TheIFAB) November 28, 2023

L’instance devra décider des compétitions dans lesquelles cette expérimentation sera mise en place lors de son assemblée générale annuelle du mois de mars. Une telle sanction est déjà autorisée depuis 2017 dans les compétitions d’amateurs, de vétérans, de jeunes et en handifoot. Lors de cette réunion, l’IFAB a aussi approuvé la mise en place d’une règle qui n’autorise que les capitaines à parler aux arbitres. Le développement des hors-jeu semi-automatiques va également être encouragé.

De quoi faire d’Alvaro Morata le meilleur buteur d’Europe ?